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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:29 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货受低接买盘推涨,本季可望累升4.7%

路透东京3月30日电---低接买盘周五推动美国原油期货上涨,此前原油期货在两个交易日内累计下挫超过5美元,因有消息称石油消费国或释放战略石油储备.

截至0050GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货CLc1涨0.65美元,报每桶103.43美元.周四下挫2.63美元,结算价报102.78美元.按当前水平,美国原油期货本季可望录得4.7%的升幅.

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