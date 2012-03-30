〔路透基点〕中国今年首季银团贷款规模达到100亿美元--RLPC

* 首季银团贷款规模超越上季

* 银行存贷比要求仍限制贷款增长

* 国开行登上中国委托主办行第一季排行榜首位

路透3月30日电---汤森路透旗下基点报导,新年伊始中国境内贷款市场呈现出缓慢而又稳定的发展.首季贷款数量为31宗,总规模达100亿美元,高于2011年第四季的56.19亿美元,与去年同期的92.7亿美元相近.

但贷款增长的预期或会泡汤.即便去年12月起中国两次调降存款准备金率(RRR)使流动性略趋宽松,75%的存贷比要求还是让银行难以敲定交易,并放弃一些原本属意的贷款项目.

首季达成的贷款大单屈指可数,且多来自于基础设施和政府支持的重点项目.其中规模最大的,是国有企业攀钢集团为钒钛项目筹措的145.75亿元人民币10年期贷款.攀钢集团下属的攀钢集团财务有限公司主办是次贷款,设法组成了六家银行参与的银团,而据消息人士透露,2010年首次发起该贷款时,有10多家银行有意加盟.

上海申迪集团原打算筹借210亿元人民币贷款用于上海迪士尼主题公园建设,但未能如愿,最终签署的贷款规模缩减至129.15亿元人民币,包括73亿元24年期定期贷款和56.15亿元四年期循环信用贷款.银行围绕定价及其它条款协商有数月之久,后于2月底签署协议.

另一方面,国有企业浙江省嘉兴市交通投资集团的14亿元人民币15-16年期贷款,和国家开发银行的4亿美元三年期贷款,由于价格缺乏吸引力且回报率低,已被搁置.

通常会在第一季开足马力放贷的银行,今年采取了更为保守的态度,称主要顾虑"存贷比方面的压力"和"资金需求减少".

"过去几年我们通常希望尽早推动贷款工作,但目前银行会每10天监测一次存贷比状况,而不是以前的每月一次,这限制了我们采取激进举措,"一家大型国有银行驻上海的贷款业务人员表示.

"房地产业和政府融资平台仍受到严格控制.大型国有企业资金需求不大,而中小企业又很少能达到我们的授信标准,"另一位来自广东的地方商业银行人士提到.

"中小商业银行也倾向于双边贷款,这样他们就无需与其他银行分享贷款交易的附带存款,"该银行人士并称,"市场上的大多数银团贷款是定价较低,期限较长的大额贷款,银行通常不愿参与."

中国银行公司金融总部首席产品经理唐茂恒指出,当银行存款规模较低时,调降存款准备金率没有起到太多帮助,因此即便流动性得以放松,银行仍不能放贷.

与此同时,外资银行因资产规模有限而面临更严峻的挑战,他们今年已变得非常挑剔.

"目前外资银行,尤其是欧洲的银行,更青睐低于三年的短期贷款.我们也倾向于只考虑附带其它业务机会的贷款,"法国一家银行驻中国的银行人士指出,"我们资产有限,不愿做出太多贷款承诺,尽量将有限的授信额度给予回报最高的项目."

该人士提到,外资银行一般只对利率达到中国人民银行基准利率115%-120%的人民币贷款感兴趣,而中资银行已开始磋商利率为基准利率100%或更低的贷款.

唐茂恒指出,投资受到抑制、流动性偏紧和全球经济前景黯淡,导致企业资金需求萎缩,但总体而言依然是供不应求.贷款定价趋于下滑,但不会是大幅改变.

中国国家开发银行荣膺首季度中国境内银团贷款委托主办行排行榜榜首.(完)