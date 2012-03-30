〔路透调查〕英国投资者增加风险资产敞口,但各种担忧因素也渐长

路透伦敦3月29日电---路透调查显示,随着充沛流动性令风险意愿重新活跃,英国投资者正增加股票押注,但基金经理已开始思考,当最新这波债务盛宴宿醉过后,市场将如何应对.

根据对14名英国投资经理的调查,3月其投资组合中股票的平均比重跳涨2.8个百分点,达到54.9%,为2011年2月以来最高.

3月债券投资比重从23.8%降至22.4%,为11个月来最低,现金资产比重较去年12月所及峰值已减过半,降至5%,因投资者将更多闲钱用于追逐收益.

今年第一季风险意愿的回暖状况已超过多数人的预期,因欧洲央行(ECB)对银行挹注的1兆(万亿)欧元低息三年期贷款,减轻了大面积主权违约及欧元崩溃之忧.

"市场涨势使基金经理们有点紧张,迫使他们采取行动,通常而言就是买进那些已经大涨的资产,以避免自身声誉进一步受损."PSigma Investment Management的投资长Thomas Beckit称,"他们的这种活动很可能就是市场近期持续上行的原因之一."

多数投资经理虽增加了风险敞口,但对欧元区经济稳定性的担忧仍萦绕不散.

Investment Quorum投资长Lee Robertson说,欧元区领导人"显然在过度乐观"看待增长前景,以及希腊与葡萄牙等国撙节措施的作用.Henderson's Asset Allocation的主管Chris Paine称,欧元区国家即将迎来的大选可能成为重新引发市场紧张的催化剂.

除欧元区因素外,多名基金经理还对近期油价大涨,及其对中国和美国这两个最主要经济增长引擎的潜在影响表示了担忧.

"美国仍在推迟一些财政政策方面的重要决策,而中国既有高房价,又有某些部门的债务问题,与此同时油价飙升的威胁又始终存在."Standard Life Investments的分析师Thomas Dickson称.

在经济疑虑与日剧增之际,地缘政治担忧--包括伊朗与西方对手之间的紧张关系--亦有令市场突然回落的风险.

Aberdeen Asset Management的全球策略与资产配置主管Mike Turner正在谨慎投资--寻找回报的同时也在关注极不确定的未来.(完)