〔离岸人民币〕新世界中国三年点心债定价8.5%,融资高达28亿--IFR(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增最终定价及规模等细节)
路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，港资房地产商新世界中国0917.HK首笔点心债大受欢迎，该三年期债券，定价在8.5%，为参考利率8.5%-8.75%的低端，融资28亿（4.44亿美元），远超最初传闻至少5亿人民币。
在联席簿记管理人中银国际和汇丰(0005.HK)安排下，发行人曾于周二在新加坡及周三在香港,与固定收益投资人会面。
该债券由新世界发展(0017.HK)提供支持信，并含有控股权改变或者和撤销支持信的条款，如果新世界发展在发行人的持股减少至60%更低，或者支持信被撤销，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。(完)
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--整理 张喜良; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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