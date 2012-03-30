〔离岸人民币〕新世界中国三年点心债定价8.5%,融资高达28亿--IFR(更新版)

(新增最终定价及规模等细节)

路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，港资房地产商新世界中国0917.HK首笔点心债大受欢迎，该三年期债券，定价在8.5%，为参考利率8.5%-8.75%的低端，融资28亿（4.44亿美元），远超最初传闻至少5亿人民币。

在联席簿记管理人中银国际和汇丰(0005.HK)安排下，发行人曾于周二在新加坡及周三在香港,与固定收益投资人会面。

该债券由新世界发展(0017.HK)提供支持信，并含有控股权改变或者和撤销支持信的条款，如果新世界发展在发行人的持股减少至60%更低，或者支持信被撤销，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。(完)

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