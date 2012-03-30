〔中港个股〕中信证券预计今年股市会趋稳且将好于去年

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透香港/北京3月30日电---中国最大券商--中信证券股份有限公司(600030.SS)(6030.HK)董事长王东明周五称,经过去年大幅下跌后,预计今年股市将逐渐走向稳定,市场状况会好于去年.
对于备受关注的中国新股发行制度市场化改革方向,中信证券总经理程博明在香港举行的业绩记者会上称,"会积极配合中国证监会的新股发行改革,以后的审核权限可能部分会下放给协会."
他并透露,中国证监会新股发股制度改革包括从实际审核逐步变为形式审核;改变网上、网下配售比例,加大网上部分;给予主承销商增加自主配售的权力等等.
程博明称,预计中信万通和中信金通第二季将获取融资融券业务资格,成为新业务增长点.
中国股市沪综指.SSEC今日早盘上涨0.34%,最新报2,259.80点;年初迄今震荡上行大约2.6%.去年全年则累计下挫21.7%.
中信证券周五公布年报,去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.此外,其与东方汇理合作方案再度发生变化,中信有望全购里昂证券.[ID:nSB1463844](完)
--发稿 毕晓雯；撰写 康熙泽; 审校 乔艳红
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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