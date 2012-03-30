〔中国新债〕大唐发电拟发行100亿元私募中票,期限三年或五年--IFR

路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国大唐国际发电(0991.HK)(601991.SS)将发行100亿元人民币（15.9亿美元）私募中票，期限料为三年或五年，可分期发行。

公司已委托中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)任联席主承销。

其母公司大唐集团曾在2011年10月发行30亿元人民币私募中票，期限五年，利率为6.25%，由交通银行(601328.SS)(3328.HK)和中国光大银行(601818.SS)联席主理。该集团尚有20亿元人民币私募中票发行额度。中诚信给予集团主体及其票据信用评级同为AAA级。

此外，中国电力投资集团刚完成20亿元人民币（3.17亿美元）私募中期票据的发行，三年期，利率为5.1%，有24家定向投资人参与。

发行人上次是在去年11月由中国光大银行安排了50亿元人民币私募中期票据的发行，五年期，利率为5.29%。中诚信给予集团主体及其票据信用评级同为AAA级。(完)

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