〔中国新债〕大唐发电拟发行100亿元私募中票,期限三年或五年--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国大唐国际发电(0991.HK)(601991.SS)将发行100亿元人民币（15.9亿美元）私募中票，期限料为三年或五年，可分期发行。
公司已委托中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)任联席主承销。
其母公司大唐集团曾在2011年10月发行30亿元人民币私募中票，期限五年，利率为6.25%，由交通银行(601328.SS)(3328.HK)和中国光大银行(601818.SS)联席主理。该集团尚有20亿元人民币私募中票发行额度。中诚信给予集团主体及其票据信用评级同为AAA级。
此外，中国电力投资集团刚完成20亿元人民币（3.17亿美元）私募中期票据的发行，三年期，利率为5.1%，有24家定向投资人参与。
发行人上次是在去年11月由中国光大银行安排了50亿元人民币私募中期票据的发行，五年期，利率为5.29%。中诚信给予集团主体及其票据信用评级同为AAA级。(完)
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--整理 张喜良; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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