中国东方航空取消波音Dreamliner订单 改订45架737

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月29日电---波音(BA.N)周四称，中国东方航空公司(600115.SS)取消了24架787 Dreamliner订单，订购了45架波音737飞机。
波音还表示，接受了新西兰航空公司(AIR.NZ)两架Dreamliner的订单。波音还称，另减少了两架737机型订单，但并未透露取消订单的客户名称。
Dreamliner是新款轻量级碳复合材料飞机，比原先研发生产计划晚了约三年。波音已获得800多架Dreamliner订单。
波音今年商务机净订单已达到406架。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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