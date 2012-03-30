中国东方航空取消波音Dreamliner订单 改订45架737

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月29日电---波音(BA.N)周四称，中国东方航空公司(600115.SS)取消了24架787 Dreamliner订单，订购了45架波音737飞机。

波音还表示，接受了新西兰航空公司(AIR.NZ)两架Dreamliner的订单。波音还称，另减少了两架737机型订单，但并未透露取消订单的客户名称。

Dreamliner是新款轻量级碳复合材料飞机，比原先研发生产计划晚了约三年。波音已获得800多架Dreamliner订单。

波音今年商务机净订单已达到406架。（完）