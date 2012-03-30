苹果富士康改善劳工待遇：几家欢喜几家愁

(本文由路透中文网编译)

路透旧金山3月29日电---中国服装生产商、玩具厂以及其他制造商陷于人工成本上涨困境一波未平，苹果公司(AAPL.O)与其iPhone等产品代工厂富士康联手改善员工工作环境，又给他们带来了新一波压力。

苹果周四表示，已与台湾鸿海精密(2317.TW)旗下富士康达成协议，将削减员工工作时间，大幅提高工资，并新增大量雇员以弥补工作时间缩减带来的工时缺口。这是西方企业在中国经营方式的一个重大变动。

在令人艳羡的利润率以及控制供应商的高超能力的帮助下，苹果改善工人工作环境的举动，预计不会迫使其提高产品价格。

但是，这一举动却可能间接导致服装厂等劳动力密集型企业劳动力成本上升、利润下降。

百沃（BravoSolution）供应策略部门副总裁Paul Martyn称：“电子产品生产企业工资上涨，将波及整个制造业。”

苹果与富士康达成的协议，可能还将影响其他与鸿海有代工关系的公司，包括戴尔DELL.O、惠普(HPQ.N)、亚马逊(AMZN.O)、摩托罗拉移动(MMI.N)、诺基亚NOK1V.HE和索尼(6758.T)。

不过在这些公司的总成本中，劳动力成本仅占很小一部分，因而他们面临的产品涨价或牺牲利润率的压力有限。

对于严重依赖中国劳动力的美国公司，在中国经历数十年的高速扩张之后，廉价劳动力似乎已不再取之不尽，工资持续上涨已然成为他们的一大关切。

中国电子产品制造业的工资上涨，已经波及服装、鞋和玩具等相对简单产品的制造企业，在这些行业的总成本中，劳动力成本所占比重较高。

百思买(BBY.N)首席执行官Brian Dunn称，他在关注中国的工资上涨情况，但表示百思买面临的利润压力，其他企业也都会碰到。

他周四在接受路透采访时称：“不管上游出现何种状况，都将对任何销售这些产品的人带来影响。”

苹果新增富士康雇员、缩减非法加班时间、改善员工住宿等计划，最终或将给整个制造业带来更大的升薪压力。

公平劳工协会主席希尔登（Auret van Heerden）对路透表示：“苹果和富士康显然是制造业两家最大的企业，他们联合推动这一变革，我认为他们为整个行业设定了标准。”

富士康是中国最大的代工生产商，相对规模较小的同业，富士康处于更强势的地位，但要让苹果、惠普和亚马逊等的客户承担上升的人力成本，依然艰难。

券商Detwiler Fenton科技研究主管Mark Gerber称：“如果富士康试图提价，那么亚马逊可能会转向广达（Quanta）、纬创资通（Wistron）、和硕（Pegatron）或英业达（Inventec）等其他代工厂，看他们的行动。”

百沃的Martyn称，为弥补工资上涨带来的影响，服装厂和玩具厂等对人工成本敏感的企业可能在产品上减少投入。

他表示，例如，电子产品制造业的工资上涨，可能最终波及制造塑胶玩具的工厂，并迫使美国的快餐店在针对儿童作营销时使用低质量的小玩具。

他说：“我们可能会发现，产品种类减少或质量下降。随着服装和玩具等行业受到影响，我们也将发现更多不合格产品。”（完）