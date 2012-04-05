《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月5日

路透上海4月5日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年4月2日-4月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/5 深 康达新材 002669 2,500 12.00 21.43 光大证券 4/10 4/6 深 华声股份 002670 5,000 7.30 22.12 光大证券 4/11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,418.94亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1472728] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 富国新天锋定期 富国基金 建设银行 农业银行、海通证券等 4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额) 开放债券基金(封闭期三年) 申万菱信中小板 申万菱信 农业银行 交通银行、中信建投等 4/5-4/27 指数分级基金(LOF) 嘉实沪深 嘉实基金 中国银行 兴业证券、安信证券等 4/5-4/27 300ETF 华泰柏瑞 华泰柏瑞 工商银行 长江证券、德邦证券等 4/5-4/26 沪深300ETF 易方达纯债 易方达 招商银行 农业银行、申银万国等 4/5-4/27 债券基金 浙商沪深300指数 浙商基金 华夏银行 工商银行、光大证券等 3/28-4/27 分级基金 广发深证100指数 广发基金 建设银行 工商银行、兴业证券等 3/27-4/26 分级基金 国泰大宗商品 国泰基金 境内:中国银行 建设银行、国泰君安等 3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币) 配置基金(QDII)(LOF)(FOF) 境外:道富银行 工银瑞信基本面 工银瑞信 中国银行 交通银行、渤海证券等 3/20-4/24 量化策略股票基金 富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 民生加银信用 民生加银 中国银行 建设银行、海通证券等 3/28-4/23 双利债券基金 农银汇理消费 农银汇理 邮储银行 农业银行、国泰君安等 3/19-4/20 主题股票基金 银河通利分级 银河基金 北京银行 建设银行、国泰君安等 3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 中欧信用增利分级 中欧基金 邮储银行 中信建投、兴业证券等 3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 债券基金(封闭期三年)(LOF) 信诚双盈分级 信诚基金 中国银行 农业银行、中信证券等 3/26-4/18 债券基金(封闭期三年)(LOF) 长城优化升级 长城基金 建设银行 中信银行、招商证券等 3/19-4/18 股票基金 信诚周期轮动 信诚基金 中国银行 建设银行、中信证券等 3/14-4/18 股票基金(LOF) 鹏华价值精选 鹏华基金 建设银行 招商银行、海通证券等 3/12-4/11 股票基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国开行 240 3年 固息金融债 周四 农发行 277.6 1年 固息金融债 周五 财政部 210 3年 凭证式国债 4/10-4/23 90 5年 凭证式国债 4/10-4/23 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 -- 300 300 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 无 注: 因清明节日假期调休,考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为周一至周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 奥马电器 4,135 11.00 0.73 497.38 507.36 3/28 4/5 ========================================================================================(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 边竞