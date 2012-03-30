《外汇动态》韩国出口商卖盘及欧元持坚打压美元/韩元下挫

0147GMT---美元/韩元KRW=KFTC下挫,受韩国出口商月末结算卖盘以及欧元持坚打压.美元/韩元现跌0.2%至1,134.9.但交易员称,投资者对进一步抛售该货币对犹豫不决,因进口商可能逢低买入.

另外,一外资银行驻首尔资深交易员表示,一些海外投资者似乎持有美元多头,因其预计可能浮现与韩国企业向外国股东派息相关的美元需求."除非海外投资者放弃多头仓位,否则美元/韩元的跌势将有限,"该交易员说.

一亚洲银行驻新加坡的交易员指出,实际上汇价今日稍晚可能止跌转升,因或出现空头回补买盘.(完)

--编译 王兴亚;审校 隋芬

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