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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 10:12 BJT

〔金属期市〕期铜上扬,今年首季有望录得10%的涨幅

路透新加坡3月30日电---伦敦期铜周五上扬,今年首季有望录得逾10%的涨幅,尽管中国经济增长放缓的迹象阻碍了今年年初的涨势.

0115GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.5%,报每吨8,394.75美元,上日持平.因预期美国将维持宽松货币政策,本周初期铜走势强劲,上涨逾2%,但如今这股涨势失去动能.

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