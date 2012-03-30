〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比骤降至21个月新低

* 未来三个月股票持仓建议配比创21个月新低

* 经济减速担忧及货币政策未放松,看空情绪抬头

* 周期股建议配比下降,消费类股回升

作者 林琦

路透上海3月30日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比明显下降,债券和现金有所上升.中国经济减速及企业利润下滑加快,而且货币政策并未如预期放松,令基金经理看空情绪抬头.

本次共有九位基金经理参与调查.本月股票的建议配比达77.6%,上月为83.3%,并创下自2010年6月以来的新低;债券的建议配比为13.4%,上月为8.9%;而现金的建议配比为9%,上月为7.9%.

"经济增速还在下滑,并未企稳,周期股的支撑不够,还会下跌."上海一位基金经理指出.

国家统计局数据显示,中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降,其中国企利润降幅近两成.[nSB1455708]

另一位基金经理指出,一方面,大家对于经济复苏有一定的期望,但是不时出现的经济数据不甚理想又提醒投资人当下的经济形势并不太好.

不过他亦指出,"在经济弱复苏的早期,出现一些不理想的经济数据也是正常的.但是我们需要看得稍微长一点,因为市场最终是要反映经济基本面的."

基金经理们还表示,宏观调控并未实质放松,以及未来陆续公布的上市公司业绩或会出现"地雷",亦是大家所担忧的.

此次受访的九位基金经理有八位对未来三个月沪综指.SSEC点位做出预估,平均值为2,418.9点,较上月调查时的2,485.7点下跌,继上月在大半年中首度出现上涨后再度转而下跌,显示基金经理对未来不甚乐观.本月的股指预测平均值较目前位置有约7%的上升空间,较上月不足2%有所扩大.

中国股市沪综指.SSEC周五早盘收报2,259.936点,涨0.35%.

本月受访的基金经理中,有五位预计下个月会减持股票,四位资产配置保持不变.

**周期板块建议配比下调**

在本月调查中,金属、能源及机械等周期股板块建议配比明显下降.在中国经济减速甚至存在"硬着陆"担忧的大环境下,周期股的景气度自然会下降,投资者纷纷避而远之.

本月金属板块的平均建议配比仅为5.1%,上月为8.4%,曾创下2010年10月以来的新高;机械板块的平均建议配比为8.8%,较上月的11.8%明显下滑.

在经历连续三个月的下修后,本月消费类股的建议配比出现上调,再次验证了资金在周期股与成长股上来回流动的"翘翘板"现象.消费类股本月的平均预测值为20.9%,上月值为16.6%.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 90 75 70 70 83 70 75 85 80 77.6

债券 5 10 30 20 6 20 20 5 5 13.4

现金 5 15 0 10 11 10 5 10 15 9.0

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

股票 77.6 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9 82.8

债券 13.4 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0 3.9

现金 9.0 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1 13.3

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H I

股票 - - 0 - - - 0 0 0

债券 0 - 0 + 0 + 0 0 0

现金 + + 0 - + 0 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 2,300 2,500 2,300-2,500 2,400 2,400 2,300-2,400 2,500 2,500

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 10 0 0 0 6 10 10 10 10

消费 15 40 0 30 23 20 20 20 20

电子技术 5 5 20 20 8 10 10 10 10

金融服务 10 20 25 20 26 20 20 10 20

金属及产品 5 0 10 0 6 10 5 10 0

房地产 10 20 10 0 6 10 10 20 5

交通及基础设施 5 0 0 10 5 0 5 10 5

能源 5 5 10 5 8 0 5 10 10

机械 10 10 25 0 4 10 5 0 15

其他: 25 0 0 15 8 10 10 0 5

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

汽车 6.2 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2 5.8

消费 20.9 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2 19.1

电子技术 10.9 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.7

金融服务 19.0 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6 18.3

金属 5.1 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7 6.8

房地产 10.1 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3 6.8

交通及基建 4.4 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8 6.9

能源 6.4 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8 12.0

机械 8.8 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6 9.7

其它 8.1 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1 9.0 (完)