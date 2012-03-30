奥朗德宣称：当选法国总统也不结婚

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎3月29日电---法国热门总统候选人奥朗德（Francois Hollande）若在大选中胜出，将成为法国罕见的“未婚”总统。

当被问及若当选是否会与多年伴侣特里维勒（Valerie

Trierweiler）结婚时，奥朗德称不打算为迎合传统而改变自己的原则。

他在接受提问时说：“你结婚不是为了礼节。结婚是个人选择。”

“我不会做任何违背自己原则的事。”他曾与前伴侣罗雅尔（Segolene Royal）共同生活近30年但从未结婚，两人有四个孩子。

法国许多主流政治家离过婚，与新的伴侣生活在一起。有不少往届总统有长期婚外恋情。

奥朗德与特里维勒已在一起生活数年，但他的幕僚称，他俩觉得没必要结婚。

若作为女友而非妻子，特里维勒就不能陪同奥朗德参加有外国元首出席的某些正式场合。不过对于有自己生活和事业的特里维勒来说，这可能并不构成困扰。特里维勒是一名记者。（完）