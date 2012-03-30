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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 10:47 BJT

〔路透调查〕巴西股市今年料创新高,得益于低利率与经济刺激政策

路透圣保罗3月29日电---路透周四公布的分析师调查显示,如果巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)政府采取的经济刺激政策取得成效,巴西股市今年可能触及纪录高位.

投资者增持股票仓位,因利率降至纪录低点附近,打击固定收益基金的回报.投资者偏好与该国旺盛的家庭需求紧密相关的板块.

但分析师表示,巴西股市表现强劲的前提是,希腊和法国等国家举行重要选举之后,全球市场仍对欧洲债务危机保持乐观看法.此外,如果巴西主要贸易伙伴中国的经济放缓程度大于预期,也可能会打击巴西股市.

路透调查的分析师预测,圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP到今年年末或将触及75,000点,自周三收盘水准65,079.34点上涨15%.而在12月的一次类似调查中,该指数在年末时预计将涨至70,000点.(完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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