〔路透调查〕巴西股市今年料创新高,得益于低利率与经济刺激政策

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透圣保罗3月29日电---路透周四公布的分析师调查显示,如果巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)政府采取的经济刺激政策取得成效,巴西股市今年可能触及纪录高位.
投资者增持股票仓位,因利率降至纪录低点附近,打击固定收益基金的回报.投资者偏好与该国旺盛的家庭需求紧密相关的板块.
但分析师表示,巴西股市表现强劲的前提是,希腊和法国等国家举行重要选举之后,全球市场仍对欧洲债务危机保持乐观看法.此外,如果巴西主要贸易伙伴中国的经济放缓程度大于预期,也可能会打击巴西股市.
路透调查的分析师预测,圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP到今年年末或将触及75,000点,自周三收盘水准65,079.34点上涨15%.而在12月的一次类似调查中,该指数在年末时预计将涨至70,000点.(完)
--编译 李春喜;审校 张涛
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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