〔路透调查〕意大利股市2012年料涨逾20%,收在18,200点

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透米兰3月29日电---周四公布的路透调查显示,意大利主要股指2012年料将扳回去年多数跌幅,受助于意大利应对债务危机的努力.
过去一周进行的调查显示,分析师的预期较三个月前有大幅提高.13位受访分析师的预估中值为,FTSE MIB指数.FTMIB年终料将收在18,200点,较周三收盘价16,451.71上涨约11%,全年涨幅料将超过20%.
到6月末,该指数料将涨至17,400点.
多数分析师现在预计意大利股市的表现将优于或比较符合欧洲市场的整体趋势.
Intesa Sanpaolo首席分析师Gregorio De Felice称:"(欧元区)二线国家危机发展状况仍是国内股市面临的关键因素."
分析师称,由于油价上涨,能源和工业板块可能表现超群.但他们警告全球经济不确定性可能给市场带来影响.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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