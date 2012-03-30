〔路透调查〕法国股市CAC 40指数2012年料上涨18%

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
* CAC 40指数上半年料维持区间波动,下半年料上升
* 法国总统大选料加剧股市波动
* 油价上涨亦为关注焦点
路透巴黎3月29日电---周四公布的路透调查显示,法国股市CAC 40指数.FCHI2012年料将上涨18%,因央行提供的充足流动性将抵消乏力的经济成长.不过在法国总统大选之前投资者仍持谨慎态度.
过去一周接受访查的36名分析师和基金经理预期中值显示,CAC 40指数到年底将收于3,725点,较周三收盘点位3,430.15点上涨8.6%,较今年年初上升17.9%.
CAC 40指数6月底料达到3,500点,较周三收盘上升2%.该指数2011年下挫17%.
"我们发现第一季投资者冒险意愿回归...部分受助于欧洲央行(ECB)为消除金融系统性风险采取的大规模干预举措,"Natixis 资产管理公司核心股市部门主管Nicolas Just说,"这已经促使CAC 40指数达到我们的年中目标.目前我们发现关于欧元区国家聚合能力的忧虑重燃,而且法国和希腊大选料将在年中期间导致股市波动."
基金经理和分析师称,影响CAC 40指数的积极因素包括,法国蓝筹股的估值水平相对较低,即使存在不利因素,这也会支撑股市.
"但围绕主权债务的风险依然存在,而且还有一个不可忽视的风险:油价."La Francaise AM股票主管Emmanuel Morano说.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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