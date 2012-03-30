〔中国金融〕2011年末中小企业贷款余额21.8万亿元,同比增19%--央行

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京3月30日电---中国人民银行行长助理李东荣周五称,截至2011年末,金融机构对中小企业贷款余额21.8万亿元人民币,同比增长18.6%,增速比大型企业贷款高7.1个百分点.
央行网站刊登新闻稿并援引他的讲话称,其中小企业贷款余额10.8万亿元,同比增长25.8%,增速分别高于大型和中型企业贷款14.2和12.5个百分点,顺利实现小企业贷款增速高于全部贷款增速,增量高于上年同期增量的政策目标.
李东荣并称,在当前形势下,支持小微企业健康发展,对于保持经济平稳较快发展,加快经济发展方式转变,具有十分重要的战略意义.
去年底时中国工信部部长苗圩曾表示,2012年上半年将出台一揽子中小企业扶持政策,将推动银行业金融机构加大对小微企业的信贷支持,完善中小企业信用担保体系,推进有条件的地方设立完善中小企业信用再担保机构.[ID:nSB1306986] (完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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