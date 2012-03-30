〔中国金融〕2011年末中小企业贷款余额21.8万亿元,同比增19%--央行

路透北京3月30日电---中国人民银行行长助理李东荣周五称,截至2011年末,金融机构对中小企业贷款余额21.8万亿元人民币,同比增长18.6%,增速比大型企业贷款高7.1个百分点.

央行网站刊登新闻稿并援引他的讲话称,其中小企业贷款余额10.8万亿元,同比增长25.8%,增速分别高于大型和中型企业贷款14.2和12.5个百分点,顺利实现小企业贷款增速高于全部贷款增速,增量高于上年同期增量的政策目标.

李东荣并称,在当前形势下,支持小微企业健康发展,对于保持经济平稳较快发展,加快经济发展方式转变,具有十分重要的战略意义.

去年底时中国工信部部长苗圩曾表示,2012年上半年将出台一揽子中小企业扶持政策,将推动银行业金融机构加大对小微企业的信贷支持,完善中小企业信用担保体系,推进有条件的地方设立完善中小企业信用再担保机构.[ID:nSB1306986] (完)