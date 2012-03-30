〔中国债市〕现券收益率小幅下跌,实体经济预期不佳投资者看多短期市场

路透上海3月30日电---中国银行间债市周五现券收益率续震荡向下,但幅度有限.市场走势尚需4月初公布的宏观数据给予更多指引.不过,当前实体经济预期不佳,投资者仍看好短期现券表现.

华北一银行分析师指出,虽然美国经济正在逐步复苏,欧元区亦未出现经济剧烈恶化的情况.但国内PMI指数及信贷数据又暗示经济增长的低迷.后续政策支持力度非常关键.预计现券收益率曲线将整体下移,当然需关注时点性波动.

而在信用债方面,他认为,山东海龙事件如果能得到妥善的处理,城投债、中低等级信用债还会继续受到机构追捧.但前期市场对该品种存在过度炒作的嫌疑,透支了不少预期,投资者不宜盲目乐观.

中国证券报报导称,当地潍坊市政府已为海龙下月将到期的4亿元人民币短期融资券制定了可行方案,确保到期一定还本付息.[ID:nSB1464054]

4月公开市场到期量骤增,资金面将获强力支撑.但上述分析师提示,由于4月财政存款可能出现季节性上涨,如果新增外汇占款或信贷数据不尽如人意,央行再度调降存款准备金率的可能性还是比较大.

据路透统计显示,中国央行公开市场4月央票和正回购到期量为3,990亿元,较3月增近六成,且为2011年6月以来的最高单月到期量.[ID:nSB1464236]

"市场还不错,(收益率)略下来点.我觉得至少(4月)上半月不错."上海一券商交易员表示.

明后两日银行间债市正常交易,但部分机构放假.预计交投有限,收益率难有大幅波动.4月2日-4日是清明节假期,金融市场将休市.

剩余期限约9.39年的国债110019券最新成交对应收益率CN110019=CFXS为3.49%,上日尾盘为3.50%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6835 3.7118

上日 2.6048 3.5124

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3776/3.3176

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8770/2.8240

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5701/3.5031(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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