〔路透调查〕澳股今年料上涨16%,因寄望欧美形势好转及中国经济软着陆

路透悉尼3月29日电---路透周四公布对市场分析师调查显示,澳洲主要股指今年料上涨16%,下半年动能或加速,因寄望欧洲债务危机得以解决、美国经济复苏且中国经济软着陆.

S&P/ASX 200指数自1月以来上涨7%,到年底时料到4,700点,较周四收盘4,337.9点涨逾8%.过去一周进行的调查访问了12位市场观察人士,预估区间介于4,250至5,190点之间.

对2012年中期的预估中值为4,400点,较三个月前预估水准低5%,预估区间介于4,300点至4,620点.

"企业基本面支撑股指升高已有一段时间,但全球和宏观经济因素阻碍了投资者,"CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示.

"欧洲前景趋于平静,美国经济复苏,加之中国由工业转向消费带动成长型经济,这些因素在2012年应推高澳洲股市,"他补充道.

股市在2012年开局不错,但自3月中旬以来受压,因中国降低今年经济成长预估,而且经济可能减速也打压市场信心.

对澳洲来说,已经强烈地感受到中国经济减速的风险.澳洲经济受益于前所未有的矿业繁荣.

但澳洲央行对中国经济却表达更加乐观的观点,称调降经济成长目标是好消息,因为这会是一个更加可持续的增长模式.

"中国经济成长疑虑已经萦绕一段时间,但我认为,到年底时随着中国经济软着陆,中国的货币环境比他们目前更宽松,这些疑虑或许会得到解决,"AMP Capital Investors首席分析师Shane Oliver表示.

投资者还把希望寄托在官方现金利率进一步下降上,希望藉此支撑经济成长和国内消费,这会有助于零售商.

澳央行上两次会议维持利率不变,但分析师称,进一步放宽政策的可能性应该会提振信心,支撑落后领域.(完)