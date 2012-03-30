版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 10:53 BJT

〔路透调查〕印度主要股指BSE今年有望因降息因素上涨26%

路透孟买3月29日电---周四公布的路透调查显示,印度股市主要股指今年料上涨26%,因央行料将降息支撑经济成长,但对政府财政状况和政局稳定性的担忧仍是主要风险.

过去一周进行的调查显示,24家投资机构预估中值为,BSE指数.BSESN年中料升至18,000点,到年末料升至19,500点,.

去年该股指下跌25%,成为全球表现最差的股指之一,因升息让投资者信心减弱.

Globe Capital分析师K. K. Mittal称:"印度央行或将从4、5月开始降息,以提高经济成长动能."(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐