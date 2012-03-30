〔路透调查〕加拿大股市今年料上涨11%,因欧债危机缓和且北美经济改善

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透多伦多3月29日电---周四公布的路透调查显示,2012年加拿大股市将上涨,因资源和金融股将从欧债危机缓和以及北美经济进一步复苏中获益.
本周对32位市场观察人士的调查预估中值显示,大宗商品连动性强的多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE今年年中料升至12,725点,今年底料至13,275点,较去年收位攀升11%.
该指数周三收报12,413.86点.
然而,策略师和基金经理预计多伦多股市下个季度将徘徊在当前水准,受到欧元区金融忧虑的压制.
Genus Capital Management股票投资主管Marcus Xu表示,"欧债危机目前趋于平静,但我认为年中可能反复,会再度引人关注."
此次调查显示,对多伦多证交所S&P/TSX综合指数年中的预估区间为11,700-13,500点,反映出不确定性和波动性.2012年底预估区间为11,400-15,000点.
但全球主要央行承诺维持低利率和宽松货币政策,有助于市场规避大幅下挫,并为下半年上涨打下基础.
观察人士称,S&P/TSX综合指数主要组成部分,即能源、原料和金融股将引领反弹,受加拿大和美国经济数据改善的推动.(完)
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--编译 张荻;审校 孙茉莉
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