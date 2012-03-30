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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 10:40 BJT

〔中国新债〕梅花生物科技集团下周四将发行9亿元中票,期限三年

路透上海3月30日电---中国梅花生物科技集团股份有限公司(600873.SS)周五公告称,将于
下周四(4月5日)簿记建档发行9亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 梅花集团       19       9       3   4/5簿记建档    招商银行      AA        4/6         4/9
 (600873.SS)                                        工商银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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