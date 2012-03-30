《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *美克投资集团 3.4 3.4 12 4/5簿记建档 国开行 AA- 4/10 4/11 ============================================================================================= *内蒙古 9 4 12 4/5簿记建档 招商银行 AA 4/9 4/10 岱海发电 ============================================================================================= 浙江杭钢 12 12 12 3/31簿记建档 中信银行 AA- 4/5 4/6 商贸集团 浙商银行 ============================================================================================= 武汉钢铁集团 65 20 12 4/1簿记建档 国开行 AAA 4/5 4/6 ============================================================================================= 重庆国有文化 6 4 12 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/5 4/6 资产管理公司 ============================================================================================= 天生港发电 -- 4 6 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *梅花集团 19 9 3 4/5簿记建档 招商银行 AA 4/6 4/9 ( 600873.SS ) 工商银行 ============================================================================================= 成都博瑞 7 4 5 4/5簿记建档 中信银行 AA- 4/9 4/10 投资控股集团 ============================================================================================= 杭州市工业资产 8 8 3 4/5簿记建档 交通银行 AA 4/6 4/7 经营投资集团 ============================================================================================= 深圳市政 7.5 5 3 4/6簿记建档 北京银行 AA- 4/9 4/10 工程总公司 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩