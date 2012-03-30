《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*美克投资集团 3.4 3.4 12 4/5簿记建档 国开行 AA- 4/10 4/11
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*内蒙古 9 4 12 4/5簿记建档 招商银行 AA 4/9 4/10
岱海发电
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浙江杭钢 12 12 12 3/31簿记建档 中信银行 AA- 4/5 4/6
商贸集团 浙商银行
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武汉钢铁集团 65 20 12 4/1簿记建档 国开行 AAA 4/5 4/6
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重庆国有文化 6 4 12 4/1簿记建档 国开行 AA+ 4/5 4/6
资产管理公司
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天生港发电 -- 4 6 推迟发行 兴业银行 AA- -- --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*梅花集团 19 9 3 4/5簿记建档 招商银行 AA 4/6 4/9
(600873.SS) 工商银行
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成都博瑞 7 4 5 4/5簿记建档 中信银行 AA- 4/9 4/10
投资控股集团
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杭州市工业资产 8 8 3 4/5簿记建档 交通银行 AA 4/6 4/7
经营投资集团
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深圳市政 7.5 5 3 4/6簿记建档 北京银行 AA- 4/9 4/10
工程总公司
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 曹巍浩
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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