〔路透调查〕美国股市2012年或无法续写首季辉煌,第二季有回调风险

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
* 标普500指数到2012年中料略跌,到年底料涨至1,427点
* 道指2012年底料为13,800点
* 近期上涨后,标普500指数第二季料回调
* 最大风险为油价、经济和大选
记者 Edward Krudy; 编译 艾茂林
路透纽约3月29日电---路透调查显示,美国经济显露改善迹象,加之欧洲央行(ECB)祭出流动性操作,都推升了市场对美国主要股指的预期,但近期大幅上扬的辉煌或许无法续写.
与去年底的调查相比,受访者对2012年底美股点位的预估上升了逾6%.今年第一季美股录得14年同期最佳表现.
本次调查的预估中值为,标准普尔500指数.SPX.INX到2012年底料为1,427点,高于12月调查预估的1,340点.这意味着今年涨幅将累计达到13%.本次调查于过去一周进行,有40名受访者参与.
但鉴于市场已经上涨了近12%,后市升幅或寥寥无几.调查预期从现在到年底上涨1.5%,是为路透调查追踪的全球20个主要股指中的最弱表现.
不过,美股今年创下了1998年以来最凌厉的第一季涨势,推动标普500指数较10月所及低点扬升逾30%.
此轮涨势的主要功臣,是美国就业市场显露改善迹象,以及欧洲央行向银行体系挹注低息贷款,消除了银行业危机的迫切风险.
"今年的主题不是关于经济增长,也不是获利增长,而是关于恐惧消退,危机对风险资产的影响消退,"贝莱德首席股票策略师Bob Doll说.公司旗下管理着1.56万亿(兆)美元的股票资产.
他为标普500指数设定的年底目标是1,350点,但表示若条件合适,指数可能最高涨到1,550点.
"如果欧洲不再成为关注焦点,中东局势也尚可令人接受,那么指数可能从当前水平再涨10%,"他说.
**泡沫滋生**
投资者往往喜欢根据近期经历对未来作无止境的类推,市场心理学家和泡沫理论学家都很熟悉这种现象.
巴克莱首席市场分析师Barry Knapp认为,对经济的预期已经脱离现实.他预计美股第二季可能大约回调6-9%,并认为美国就业市场的改善一部分是暖冬造成的,已经"透支"了未来的改善空间.
"我认为经济前景的改善程度,并不如市场如今反映出来的那么大,"他说."有关经济前景好转的所有这些传言都将开始消退.已经见到较低端消费群体出现一些压力迹象;食品之类的销售颇为疲软."
他对标普500指数的年底目标设在1,330点,比目前点位低5%.
Knapp表示,11月的总统大选可能损伤消费者和企业信心,因选战议题涉及税收和支出.
此外他还认为,高油价将打击消费者,宽松货币政策带来的影响将逐步减退,并且第一季财报季表现会不尽人意.
Knapp称,到4月会见到部分美国消费者敏感类股出现利润率承压的迹象.这就好解释为何分析师们认为未来三个月市场基本会进行整固.标普500指数年中预估目标为1,368点,略低于周三收盘价1,405.54.调查显示,道指料涨近100点,来到13,200点.(完)
--译文审校 张荻
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