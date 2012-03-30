版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 11:00 BJT

〔中国大豆〕2011/12年度大豆进口预计5,700万吨左右,同比涨8.9%--CNGOIC

路透北京3月30日电---中国粮油信息中心(CNGOIC)提供的数据测算,2011/12年度大豆进口预计5,700万吨左右,同比涨8.9%.

2011/12年度为2011年10月1日至2012年9月30日。

粮油信息中心报告称,本年度中国大豆进口量将明显高于美农业部预估的5,500万吨.

报告根据船期统计,未来数月中国大豆到港量将明显增加,预计3月进口大豆到港量为420万吨,4月预计到港470万吨,5月预计到港580万吨,6月预计到港550万吨,7-9月预计在1,380万吨左右.(完)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐