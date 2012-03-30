〔路透调查〕俄罗斯股市2012年料延续升势,受油价高企和改革希望提振

路透莫斯科3月29日电---周四的一项路透调查显示,俄罗斯股市今年料将延续首季升势,受助于油价高企和投资者对普京接任总统后推进改革的期望.

过去一周接受访问的14名分析师的预估中值显示,俄罗斯指标股指RTS指数.IRTS2012年底时料为1,913点,为2011年8月初全球股市开始大跌时的水准.

该估值略高于12月初所做前次调查预估的1,851点,相当于年涨幅38%,为2009年以来最大涨幅.

德意志银行俄罗斯分支的分析师Yaroslav Lissovolik表示:"我们的观点(该行预估2012年底点位为1,750点)是基于油价高企(我们预计均价每桶115美元),而其他方面的因素偏向正面的判断,这些因素包括组成新政府,以及进行新一轮改革的前景."(完)