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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 11:07 BJT

〔中国新债〕内蒙古岱海发电下周四将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月30日电---中国内蒙古岱海发电有限责任公司周五公告称,将于下周四(4月5日)簿记建档
发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  内蒙古        9        4       12  4/5簿记建档    招商银行     AA       4/9       4/10  
  岱海发电
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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