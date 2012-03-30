《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日(II)

**21世纪经济报 道**

--环保部日前发布通知,称将强化重污染行业污染防治,近期要继续开展稀土、制革、钢铁、柠檬酸、味精、淀粉、淀粉糖、酒精行业环保核查,并适时开展铅蓄电池和再生铅、多晶硅、焦炭、化工、石油石化、有色金属冶炼、铬盐等行业环保核查.

**东方早报**

--越秀集团旗下的广州证券及恒生银行(0011.HK)的全资附属机构--恒生证券获准成立首间合资证券投资咨询公司.

**每日经济新闻**

--据悉,稀土行业协会初步定于4月8日挂牌成立.该协会不是隶属于有色金属协会的下属分会,而是按照国家一级行业协会的标准筹建,隶属于工信部.

**中国青年报**

--Visa公布一项调查显示,中国的富裕游客出境游单次平均消费达到4,448美元,高于亚洲其他国家和地区的游客.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/李文科; 审校 林高丽

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