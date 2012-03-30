《中国报摘》--其他报纸重要消息3月30日(II)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**21世纪经济报 道**
--环保部日前发布通知,称将强化重污染行业污染防治,近期要继续开展稀土、制革、钢铁、柠檬酸、味精、淀粉、淀粉糖、酒精行业环保核查,并适时开展铅蓄电池和再生铅、多晶硅、焦炭、化工、石油石化、有色金属冶炼、铬盐等行业环保核查.
**东方早报**
--越秀集团旗下的广州证券及恒生银行(0011.HK)的全资附属机构--恒生证券获准成立首间合资证券投资咨询公司.
**每日经济新闻**
--据悉,稀土行业协会初步定于4月8日挂牌成立.该协会不是隶属于有色金属协会的下属分会,而是按照国家一级行业协会的标准筹建,隶属于工信部.
**中国青年报**
--Visa公布一项调查显示,中国的富裕游客出境游单次平均消费达到4,448美元,高于亚洲其他国家和地区的游客.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/李文科; 审校 林高丽
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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