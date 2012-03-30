版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 11:01 BJT

〔中国新债〕美克投资集团下周四将发行3.4亿元短融,期限一年

路透上海3月30日电---中国美克投资集团有限公司周五公告称,将于下周四(4月5日)簿记建档发行3.4亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  美克投资集团旗下有上市公司美克股份(600337.SS).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                       (缴款日)
 =============================================================================================
  美克投资集团  3.4     3.4       12    4/5簿记建档   国开行       AA-       4/10        4/11  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐