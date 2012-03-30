〔日本债市〕公债价格走坚,但财年最后一个交易日交投清淡

路透东京3月30日电---周五日本公债价格走坚,市场预期有来自养老金基金的月底买盘,以及对全球经济体质保持审慎情绪,不过在日本财年最后一个交易日,交投迟缓.

当前的日本十年期公债JP10YTN=JBTC到日中未有交投,显示出交投清淡.不过非指标十年期日债收益率(殖利率)JP03200067=JBTC则跌0.5个基点至0.960%.该公债较当前十年期公债提前三个月到期.