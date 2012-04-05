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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 09:03 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国国家开发银行至多150亿元人民币一年期固息债10:00--11:00招标
  成都博瑞投资控股集团4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  美克投资集团3.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承
  内蒙古岱海发电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  杭州工业资产经营投资集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承
  梅花集团(600873.SS)9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招行和工行主承 
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  二、新债上市:  

  无
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  三、缴款:  
  
  国家开发银行240亿元三年期固息债120215,票面利率3.83%
  冀东物贸集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280090,票面利率8.85%
  余杭城建集团12亿元七年期固息债1280091,票面利率7.55%
  武汉钢铁集团20亿元一年期短融
  重庆国有文化资产管理公司4亿元一年期短融
  浙江杭钢商贸集团12亿元一年期短融
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  四、还本付息:
  
  农业发展银行100亿元10年期固息债060401付息,票面利率3.12%
  中国节能环保集团10亿元10年期固息债068013付息,票面利率4.05%
  平煤神马能源化工集团10亿元10年期固息债068014付息,票面利率4.00%
  国开行190.7亿元七年期浮息债(一年定存基准)070203付息,基本利差0.48%
  昆明城投15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债088007付息,票面利率6.12%
  西安城投15亿元五年期固息债088008付息,票面利率6.70%
  财政部273.1亿元五年期固息国债090004付息,票面利率2.29%
  重庆银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092001付息,票面利率5.31%
  申能集团30亿元五年期中票0982037付息,票面利率3.45%
  中金黄金(600489.SS)6亿元五年期中票0982038付息,票面利率4.48%
  北京控股集团20亿元五年期中票0982039付息,票面利率3.45%
  永城煤电集团7亿元五年期中票1082062付息,票面利率5.29%
  天津基础建设投资公司50亿元五年期中票1082063付息,票面利率4.48%
  联通公司30亿元三年期中票1082064付息,票面利率3.73%
  福建高速25亿元五年期中票1082065付息,票面利率4.93%
  国开行150亿元一年期浮息债(一年定存基准)110239付息,基本利差0.79%
  徽商银行40亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1120002付息,票面利率6.55%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所
回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保
持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.[ID:nSB1471076]
  --国家发改委副主任张晓强周二称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政
政策,并将强调扩大内需的作用.他并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,
CPI涨幅约为3.5%.[ID:nSH0101313] 
  --证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美
元并增加RQFII额度500亿元人民币.[ID:nSB1470046]
 
  --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI)               (2月0.0%)
                     3月居民消费价格指数(CPI)             (2月3.2%)

    中国海关4/10公布2月进出口贸易数据     
     
    国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会
               公布1-3月城镇固定资产投资                  (1-2月21.5%) 
                   3月社会消费品零售总额                  (1-2月14.7%) 
                   3月工业增加值                          (1-2月11.4%) 
                   3月房地产投资和销售情况月度报告 
    
    国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              4/27公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 边竞/冉莹; 审校 李宏薇

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