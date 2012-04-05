《中国债券市场每日交易备忘》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多150亿元人民币一年期固息债10:00--11:00招标 成都博瑞投资控股集团4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 美克投资集团3.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 杭州工业资产经营投资集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 梅花集团(600873.SS)9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招行和工行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 无 ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行240亿元三年期固息债120215,票面利率3.83% 冀东物贸集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280090,票面利率8.85% 余杭城建集团12亿元七年期固息债1280091,票面利率7.55% 武汉钢铁集团20亿元一年期短融 重庆国有文化资产管理公司4亿元一年期短融 浙江杭钢商贸集团12亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行100亿元10年期固息债060401付息,票面利率3.12% 中国节能环保集团10亿元10年期固息债068013付息,票面利率4.05% 平煤神马能源化工集团10亿元10年期固息债068014付息,票面利率4.00% 国开行190.7亿元七年期浮息债(一年定存基准)070203付息,基本利差0.48% 昆明城投15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债088007付息,票面利率6.12% 西安城投15亿元五年期固息债088008付息,票面利率6.70% 财政部273.1亿元五年期固息国债090004付息,票面利率2.29% 重庆银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092001付息,票面利率5.31% 申能集团30亿元五年期中票0982037付息,票面利率3.45% 中金黄金(600489.SS)6亿元五年期中票0982038付息,票面利率4.48% 北京控股集团20亿元五年期中票0982039付息,票面利率3.45% 永城煤电集团7亿元五年期中票1082062付息,票面利率5.29% 天津基础建设投资公司50亿元五年期中票1082063付息,票面利率4.48% 联通公司30亿元三年期中票1082064付息,票面利率3.73% 福建高速25亿元五年期中票1082065付息,票面利率4.93% 国开行150亿元一年期浮息债(一年定存基准)110239付息,基本利差0.79% 徽商银行40亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1120002付息,票面利率6.55% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所 回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保 持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.[ID:nSB1471076] --国家发改委副主任张晓强周二称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政 政策,并将强调扩大内需的作用.他并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%, CPI涨幅约为3.5%.[ID:nSH0101313] --证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美 元并增加RQFII额度500亿元人民币.[ID:nSB1470046] --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月0.0%) 3月居民消费价格指数(CPI) (2月3.2%) 中国海关4/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 边竞/冉莹; 审校 李宏薇
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。