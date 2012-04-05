《中国债券市场每日交易备忘》--4月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多150亿元人民币一年期固息债10:00--11:00招标 成都博瑞投资控股集团4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 美克投资集团3.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 杭州工业资产经营投资集团8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承 梅花集团( 600873.SS )9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招行和工行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 无 ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行240亿元三年期固息债120215,票面利率3.83% 冀东物贸集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280090,票面利率8.85% 余杭城建集团12亿元七年期固息债1280091,票面利率7.55% 武汉钢铁集团20亿元一年期短融 重庆国有文化资产管理公司4亿元一年期短融 浙江杭钢商贸集团12亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行100亿元10年期固息债060401付息,票面利率3.12% 中国节能环保集团10亿元10年期固息债068013付息,票面利率4.05% 平煤神马能源化工集团10亿元10年期固息债068014付息,票面利率4.00% 国开行190.7亿元七年期浮息债(一年定存基准)070203付息,基本利差0.48% 昆明城投15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债088007付息,票面利率6.12% 西安城投15亿元五年期固息债088008付息,票面利率6.70% 财政部273.1亿元五年期固息国债090004付息,票面利率2.29% 重庆银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092001付息,票面利率5.31% 申能集团30亿元五年期中票0982037付息,票面利率3.45% 中金黄金( 600489.SS )6亿元五年期中票0982038付息,票面利率4.48% 北京控股集团20亿元五年期中票0982039付息,票面利率3.45% 永城煤电集团7亿元五年期中票1082062付息,票面利率5.29% 天津基础建设投资公司50亿元五年期中票1082063付息,票面利率4.48% 联通公司30亿元三年期中票1082064付息,票面利率3.73% 福建高速25亿元五年期中票1082065付息,票面利率4.93% 国开行150亿元一年期浮息债(一年定存基准)110239付息,基本利差0.79% 徽商银行40亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债1120002付息,票面利率6.55% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --国务院总理温家宝强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所 回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保 持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.[ID:nSB1471076] --国家发改委副主任张晓强周二称,2012年中国将继续执行稳健的货币政策和积极的财政 政策,并将强调扩大内需的作用.他并援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%, CPI涨幅约为3.5%.[ID:nSH0101313] --证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美 元并增加RQFII额度500亿元人民币.[ID:nSB1470046] --国家统计局4/9公布3月工业品价格指数(PPI) (2月0.0%) 3月居民消费价格指数(CPI) (2月3.2%) 中国海关4/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 边竞/冉莹; 审校 李宏薇