〔路透调查〕基金公司3月减少核心政府公债持仓,因美国经济复苏持续

路透伦敦3月29日电---路透周四公布最新资产配置调查显示,全球投资者在3月削减公债投资,美国公债配比降至六个月低位,因在美国经济复苏逐渐增强之际,投资者对于美国联邦储备理事会(美联储)扩大买进债券的期望降温.

对美国、欧陆、英国和日本的55家大型投资机构的调查显示,在典型的平衡资产组合中,北美债券占比为36.9%,低于上月的39.7%.

资产投资组合中,政府债券持仓降至去年12月水平,而这还是在欧元区以及亚洲债券持仓大体稳定的情况下.

撤出核心政府公债的动作在3月提速,因在美国经济持续复苏之际,今年股市和风险资产上涨,另外欧元区风险降低也冲击了避险债券的需求.在3月的前两周,十年期美债收益率(殖利率)一度上涨多达35个基点,创出2.375%的高点后才回落.

全球前景愈发明亮也激发了这样的猜测,即全球主要央行至少会让紧急债券购买计划和印钞政策按兵不动,进一步损及核心美国和德国公众需求.

尽管各地机构配置有所不同,但全球投资者均是连续第三个月增加股票总体仓位,且达至12个月最高水准.不过这些机构投资者也增加了现金水平,显示出谨慎情绪浮现.

安本资产管理公司的全球策略和资产配置部门负责人Mike Turner表示,他管理的基金当前小心投资--追求回报但不敢对未来极度不确定性掉以轻心.

Turner说道,"我们认为,就欧洲政治风险及经济动能受高油价影响的层面而言,有可能会发生令市场失望的情况."

"当前全球流动性仍支撑风险资产,但发达国家的'超级宽松'的货币政策或接近尾声."

美国资产管理者3月对欧债的需求,为逾一年来最高.

周四公布的一份对美国14家基金管理公司的调查显示,这些公司将20.6%的全球债券投资投向欧元区,比例为15个月最高.[ID:nSB1464240](完)