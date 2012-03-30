〔中国公开市场〕4月央票和正回购到期量3,990亿元,为去年6月以来最高

路透上海3月30日电---据路透统计显示,中国央行公开市场4月央票和正回购到期量为3,990亿元人民币,较3月增近六成,且为2011年6月以来的最高单月到期量.

其中,4月份央票到期量为1,830亿元,正回购到期量为2,160亿元.

以下为2012年4月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

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2012/4/2-4/6 -- 300 300

4/7-4/13 1,250 660 1,910

4/14-4/20 550 500 1,050

4/21-4/27 30 700 730

4/28-4/30 -- -- --

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1,830 2,160 3,990

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.因清明节调休,4月首周的统计时间段为4/2-4/6.(完)

--整理 周晓峰/边竞; 审校 林高丽

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