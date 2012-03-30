〔路透调查〕美国基金经理3月欧洲债券买需为15个月最高,削减美债比重

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透纽约3月29日电---美国基金经理3月显示出一年多来对欧洲债券的最强买需,表明市场对欧债危机忧虑情绪或在减退.
这份周四公布的调查访问了14家美国资产管理公司,结果发现在他们的全球债券投资配置中,欧元区债券所占比重达到20.6%,为15个月高位.
在3月20日至28日期间受访的这些公司将其美国及加拿大债券比重削减至57.4%的平均水平,为过去15个月中最小比重.
与世界其他地方相比,目前美国债券定价过高,Pax World Funds首席投资长Christopher Brown称.他并表示欧元区债市因其高收益率(殖利率)而具吸引力.
"我们固定收益投资组合中对于主权债的温和偏好是特别受到欧洲风险减退这种可能性的推动,尽管结构性忧虑仍延续,但我们预期二线国家与核心国家的利差会有些收窄,"北美Russell Investments的资深投资策略师Douglas Gordon表示.
不同风险评级国家的债券利差收窄意味着市场认为风险有所减少.
3月股票仍有诸多青睐者.基金经理将其资产的65.4%投资于股票,较2月的65.6%略有下降.
美国及加拿大股票比重升逾1个百分比,从2月的58.8%升至3月的60.1%,而欧元区股票比重从14.5%降至11.9%.
在全球债券范畴内,基金公司继续将主要比重配置给政府公债,尽管该比重从2月的44%降至42.2%.
高收益的投资级公司债比重从2月的33.8%升至34.7%.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
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