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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 11:21 BJT

《企业看点》--3月30日财务活动报导摘要

路透3月30日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国金融时报周五援引业内消息人士的话称,德国保险商安联(Allianz)(ALVG.DE)向法国Groupama[GRPMHA.UL]的经纪商子公司Gan Eurocourtage提出不到2亿欧元的收购要约.安联一直有意收购后者.(完)

--编译 丁琦;审校 戴素萍

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