《情景推测》美联储结束"扭转操作"后的后续路线

路透华盛顿/纽约3月29日电--美国联邦储备理事会(美联储,FED)的"卖短买长"计划(扭转操作,twist operation)定于6月结束.美联储通过该计划延长了所持债券的平均期限,是其支撑经济复苏的举措之一.

分析师说,这项措施的结束有可能成为美联储的一个重要转折点.美联储曾在1960年代推行过一项亦旨在拉低长期利率的计划.

虽然多数分析师称,影响金融形势的是美联储手中所持证券的规模,而非其逐月的购买行动,但投资者仍可能将"扭转操作"结束视为一系列货币宽松举措的最后一幕.

若果真如此,利率有可能开始上升.

由于迟滞的经济增长无望在未来三个月大幅拉低失业率,美联储会希望在结束"卖短买长"计划时谨慎行事.

以下是结束该计划的几种可能情形:

**结束扭转操作,无其他替代政策**

若美联储采取这种做法,债券价格可能下跌,短债会遭大举抛售,因市场担心联储政策拐点已到.

为阻止美债收益率(殖利率)上涨,决策者将需释出强烈讯号:政策只是暂时搁置,而且不排除采取进一步宽松举措.

他们可能会通过承诺借助资产组合管理,确保其平均期限不随债券到期而缩短,来强调这个讯号.

联储官员亦或想强调,他们仍认为首次升息的可能时间不会早于2014年年末.

**延长扭转操作**

过去为避免给市场带来任何可能的扰动,美联储曾延期或"逐渐停止"资产购买行动.若美联储想令市场相信,其未重新考虑1月时宣布的未来两年多不加息的观点,可能就要考虑这么做.

认为美联储不会骤然关闭流动性闸门所带来的宽慰情绪,可能推动美国公债价格温和走高.价格的任何上涨,将部分取决于交易员如何看待美联储近零利率的承诺及美国经济的状况.

这样做虽然或会为美联储赢得一些时间,以研判是否有必要进一步放宽政策,但时间也不会太多.许多分析师认为,美联储持有足够量的短期证券,可以将该计划再维持几个月.

**冲销式购债**

这是另一个名称的扭转操作.

华尔街日报报导称,美联储正考虑购买债券,随后以向金融机构短期借款的方式回笼这些资金.这样即使在美联储对长期利率进一步施压的情况下,也能避免银行储备资金膨胀.

此举或许可以淡化购债可能推升通胀的担忧,亦可应付推动新一轮量化宽松举措的政治喧嚣.

尽管一些分析师视此为一个可选项,但其他人则不然.

美联储一直计划在需要收紧货币政策的时候,利用某种形式的短期借款--例如逆回购协议或定期存款,来回笼银行系统的资金.部分分析师认为,在寻求进一步放宽政策的过程中,实施这些工具可能会出现混淆.

若美联储果真这样做,就可能引发较短期公债的下跌,同时推高较长期公债价格.

**采用沟通策略达到宽松效果**

如果美联储想要进一步放宽政策而不必通过资产购买,它可能再次采用沟通策略.

美联储官员认为,他们1月把可能首次加息的日期由2013年年中推后至2014年末,帮助压低了长期利率.

不过,如果进一步调整可能不会产生与上次同样的效果,除非美联储愿意采取同样戏剧性的转变.

另一方面,交易员可能把任何细微的调整都视为是明智和慎重的做法.

**另一轮量化宽松**

当然,美联储也可能只是宣布经济复苏需要额外扶助,并表明买入更多公债的意愿.

尽管美联储已经暗示如果经济前景恶化,量化宽松仍是一个选择方案,但决策者也承认效果可能微乎其微.而且这个决定几乎肯定会招致政治抵制.

如果美联储真的决定采取这条路线,部分官员可能倾向于重点放在抵押贷款支持证券(MBS)而不是公债,因为他们希望借此缩小MBS和公债的收益率(殖利率)之差.

如果美联储买入公债,债券市场很可能会闻讯上涨.但如果投资者意识到央行在放宽政策方面已经选择不多,或量化宽松会使美元贬值并进一步催生通胀时,债市涨势可能消退.(完)