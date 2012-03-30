〔中港股业绩〕中国远洋去年转盈为亏创历史低点,但最坏时期或已过去(更新版)

(新增分析师观点和更多背景)

* 去年全年亏损105亿元,逊于市场预期

* 受运力过剩且燃油成本支出上升等拖累

* 料2012年行业回暖,集装箱航运运价回升

* 分析师指二季度公司集运业务扭亏为盈概率大

路透北京3月30日电---主受运力过剩且燃油等成本支出持续上升拖累,中国远洋(601919.SS)(1919.HK)2011年转盈为亏,且创下其上市七年来历史低点,不过伴随今年行业逐季回暖,分析师指,业绩最坏时期已经过去,二季度集运业务扭亏为盈概率较大.

中国远洋年报显示,去年净亏损达105亿元人民币,远逊于汤森路透此前综合分析师平均预估的亏损58.6亿元.该公司为全球最大散装货物船队和全球主要集装箱船舶运营商.

不过对于今年前景,公司董事长魏家福认为挑战中蕴藏着机遇."虽然中国经济增速放缓,但回落幅度不大,仍保持较高增速.同时美国经济基本面继续向好,已逐步进入稳步上升通道,这为航运企业发展提供了良好基础."

他预计,集装箱航运市场积极恢复运价已成共识,总体运价合理恢复有望实现.2012年的集装箱航运市场好于2011年.

兴业证券交通运输行业研究员龚里指出,尽管11年年报巨亏,12年一季报也难逃亏损,但二季度集运业务扭亏为盈概率较大,散货业务也将逐季健康.

"因此我们认为行业与业绩最坏的时期已经过去,一旦宏观经济预期改善及大盘回暖,公司存在超跌反弹机会."报告指.

兴业预计,中国远洋2012、2013年EPS分别为-0.11、0.17元,对应PE分别为-43.7、28.1倍,维持公司"中性"的投资评级.

数据显示,今年前2月进出口同比增幅分别为7.7%和6.9%,累计贸易逆差42.5亿美元;若经季节调整后,2月中国出口和进口的同比增长速度分别为4%和9.4%.仍属平稳,前景谨慎乐观.未来随着内外需双双好转,外贸将更趋于平衡,全年实现10%的增长目标应无虞.[ID:nSB1425082]

中国远洋H股周五早盘涨1.32%,A股跌0.82%.

**干散货下半年转好**

干散货航运市场方面,中国远洋预计,大宗干散货海运的基础性需求依然存在并有一定增长,中国仍是全球干散货海运增量的第一大贡献国.预计2012年国际干散货航运市场将呈现前低后高走势,下半年市场表现可能好于上半年.

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数(BDI).BADI去年大部分时间都在略高于1,000点的低位运行,下半年出现一小波涨幅后,今年前两个月又大幅下降至2月初的700点左右低点.周四该指数升8点或0.87%,至930点.

分析师预计,BDI全年呈现前低后高格局,均值在1,500-1,800点之间,尽管干散货船东仍普遍未能盈利,但最黑暗时刻已过去.

中国远洋周四晚间刊登在港交所的2011年年报并显示,公司调整了2010年的净利润水平至67.9亿元.

中国远洋母公司中远集团旗下还拥有中远国际(0517.HK)、中远航运(600428.SS)、造船商中远投资(COSC.SI)和全球第五大港口运营商--中远太平洋(1199.HK)等上市企业.(完)

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