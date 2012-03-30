《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币走势多数与3月底资金流动相关

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
IFR悉尼3月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币今天的走势全部与3月底/首季末的仓位调整相关.
日本财年即将结束令美元/日圆和日圆兑其他货币的交投活跃,但由于资金流动混乱,很难掌控市场走势.
费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,很可能需要在2014年底前提升利率.该言论本应引起市场的强烈反应,但市场对官员讲话不太感兴趣,他们集中关注交易席位的结算资金流动.
在本财年的最后一个交易日,美元/日圆意外吸引一些大单.美元兑日圆一度跌破隔夜低位81.90,随后大举反弹,但之后再度回落.
今天的交易仍远未结束,伦敦定盘价可能是下一个热点,预料被动式对冲基金将有大笔资金流动,但往哪个方向则无人很有把握.
中国将于周日公布采购经理人指数(PMI)数据,也是促使市场人士把仓位调整干净利落的原因之一.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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