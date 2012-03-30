《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币走势多数与3月底资金流动相关

IFR悉尼3月30日电---美元兑日圆以外亚洲货币今天的走势全部与3月底/首季末的仓位调整相关.

日本财年即将结束令美元/日圆和日圆兑其他货币的交投活跃,但由于资金流动混乱,很难掌控市场走势.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,很可能需要在2014年底前提升利率.该言论本应引起市场的强烈反应,但市场对官员讲话不太感兴趣,他们集中关注交易席位的结算资金流动.

在本财年的最后一个交易日,美元/日圆意外吸引一些大单.美元兑日圆一度跌破隔夜低位81.90,随后大举反弹,但之后再度回落.

今天的交易仍远未结束,伦敦定盘价可能是下一个热点,预料被动式对冲基金将有大笔资金流动,但往哪个方向则无人很有把握.

中国将于周日公布采购经理人指数(PMI)数据,也是促使市场人士把仓位调整干净利落的原因之一.(完)