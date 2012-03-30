〔中国货币市场〕七天回购利率上涨,临近季末银行资金供给偏弱

路透上海3月30日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线走升.季度末临近,一些银行为提升贷存比(贷款/存款)不愿出借资金,供给减弱造成回购利率上涨.

交易员并表示,目前回购利率上行态势仅是受短期因素推动,下周转入月初,在宽松流动性的压制下,回购利率可能会有较为明显的回落.

"特别是七天的品种,涨幅有点高,很多银行不太愿意出借跨季度末的资金,"华东一银行交易员称.

"下周就好了,月初回购利率可能会大幅度的下跌,现在其实资金面还是挺宽松的,"他说.

4月2日-4日为中国清明假期,期间主要金融市场休市.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6807 2.6048 +7.59 3,021.35

七天CN7DRP=CFXS 3.7131 3.5124 +20.07 1,255.60

14天CN14DRP=CFXS 4.0169 3.9671 +4.98 111.64

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.6794 2.6114 +6.80 742.85

七天CHICNY7D=CFXS 3.7254 3.5341 +19.13 217.50

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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