苹果富士康达协议,将改善工人待遇

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山3月29日电---苹果(AAPL.O)周四称，已同意与其代工厂商富士康共同努力，改善富士康中国工厂的工资待遇和工作环境。这对于西方企业在中国经营方式具有里程碑意义。
富士康为苹果代工生产iPhone和iPad等产品。富士康将增聘数万工人，改变非法过度加班的做法，完善安全规章，并改善工人的住房和其他设施。
此前，美国独立机构公平劳工协会（FLA）对富士康在华工厂进行调查，发现多项违反劳动法的行为，如无薪加班和工作时间过长等。
苹果是全球最具价值企业，富士康则是中国员工总数最多的民营企业之一，是苹果的主要代工商。这两家企业在全球科技业均举足轻重，因此双方新近达成的协议，将在整个科技业掀起波澜。
此项协议也可能提高其他与台湾企业有代工协议的制造商成本，包括戴尔DELL.O和惠普(HPQ.N)等等。
这也许意味着其他要价更低的代工厂商有了更多的机会。
富士康表示，将把包括加班时间在内的每周工作时间减少至49小时，同时工人薪资须保持当前水平。
为抵消工作时间缩短对生产的影响，富士康将增聘数万工人，并将为此建造更多住房和食堂。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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