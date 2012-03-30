苹果富士康达协议,将改善工人待遇

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山3月29日电---苹果(AAPL.O)周四称，已同意与其代工厂商富士康共同努力，改善富士康中国工厂的工资待遇和工作环境。这对于西方企业在中国经营方式具有里程碑意义。

富士康为苹果代工生产iPhone和iPad等产品。富士康将增聘数万工人，改变非法过度加班的做法，完善安全规章，并改善工人的住房和其他设施。

此前，美国独立机构公平劳工协会（FLA）对富士康在华工厂进行调查，发现多项违反劳动法的行为，如无薪加班和工作时间过长等。

苹果是全球最具价值企业，富士康则是中国员工总数最多的民营企业之一，是苹果的主要代工商。这两家企业在全球科技业均举足轻重，因此双方新近达成的协议，将在整个科技业掀起波澜。

此项协议也可能提高其他与台湾企业有代工协议的制造商成本，包括戴尔DELL.O和惠普(HPQ.N)等等。

这也许意味着其他要价更低的代工厂商有了更多的机会。

富士康表示，将把包括加班时间在内的每周工作时间减少至49小时，同时工人薪资须保持当前水平。

为抵消工作时间缩短对生产的影响，富士康将增聘数万工人，并将为此建造更多住房和食堂。（完）