〔日本股市〕早盘受获利了结拖累连续第三日下跌,但首季表现依然强劲

路透东京3月30日电---日本股市日经指数周五早盘连续第三日下跌,因投资者在市场录得24年来最佳第一季表现之际锁定获利,市场人士还在等待下周关键的全球事件.

尽管今日早盘下跌,但日经指数1月以来涨幅仍超过19%,因强劲的美国经济数据和宽松的央行政策帮助推涨全球股市.

市场人士称,日经指数在大涨之后,已步入亟需的调整中,在下周关键的经济数据和事件出炉前,或在当前点位附近整理.

日经指数.N225早盘收跌0.2%,至10,098.98点,进一步从周二所及一年收盘高位10,255.15回落.(完)

--编译 丁琦;审校 孙茉莉

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]