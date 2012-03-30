〔中国债市动态〕现券收益率盘整,长假临近机构交投热情降低

路透上海3月30日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率窄幅盘整,尽管回购利率再度走升,但市场流动性并未明显吃紧,加上清明假期临近,机构交投兴致减弱,债市整体表现平稳.

"市场没什么明显的变化,10年国债收益小降,其他变化不明显,"上海一外资行交易员指出.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线走升.季度末临近,一些银行为提升贷存比(贷款/存款)不愿出借资金,供给减弱造成回购利率上涨.[CN/CN]

交易员并指出,尽管明后两日银行间债市正常交易,但部分金融机构已经提前休假,市场人气将进一步减弱,预计届时交投将更加清淡,现券收益率也不会出现明显波动.

4月2日-4日是中国清明假期,金融市场将休市,而股市、汇市将早于3月31日开始休市.

剩余期限近10年的国债120004最新双边报价对应收益率tCN120004=CFXM为3.5100%/3.4900%,上日尾盘为3.5300%/3.5150%.(完)