〔中国债市动态〕现券收益率盘整,长假临近机构交投热情降低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海3月30日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率窄幅盘整,尽管回购利率再度走升,但市场流动性并未明显吃紧,加上清明假期临近,机构交投兴致减弱,债市整体表现平稳.
"市场没什么明显的变化,10年国债收益小降,其他变化不明显,"上海一外资行交易员指出.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五全线走升.季度末临近,一些银行为提升贷存比(贷款/存款)不愿出借资金,供给减弱造成回购利率上涨.[CN/CN]
交易员并指出,尽管明后两日银行间债市正常交易,但部分金融机构已经提前休假,市场人气将进一步减弱,预计届时交投将更加清淡,现券收益率也不会出现明显波动.
4月2日-4日是中国清明假期,金融市场将休市,而股市、汇市将早于3月31日开始休市.
剩余期限近10年的国债120004最新双边报价对应收益率tCN120004=CFXM为3.5100%/3.4900%,上日尾盘为3.5300%/3.5150%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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