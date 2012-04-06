〔中国新债〕财政部下周三将招标发行300亿元固息国债,为七年品种续发

路透上海4月6日电---中国财政部周五公告称,将于下周三(11日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,为今年第五期七年品种的续发行.

刊登在债券信息网的公告显示,本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(五期)国债CN120005=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格;全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期续发债竞争性招标时间为4月11日上午9:30-10:30,4月12日开始续发行,4月16日续发行结束.续发行部分从4月18日起与原发行部分合并上市交易.

公告称,是次续发行中,中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销;低于全场加权平均中标价格15个以内(含15个)的标位,按各自中标价格承销;低于全场加权平均中标价格15个以上(不含15个)的标位,全部落标.

财政部于3月7日招标发行的第五期七年国债发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,按年付息.当期债在续发行招标标当日停止交易一天.(完)

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