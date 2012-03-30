〔背景资料〕中国五大国有商业银行2011年财务数据一览

路透3月30日电---中国各家银行近期陆续公布2011年业绩,在净息差扩大、生息资产增加等诸多 因素的推动下,各家都取得良好业绩增长,普遍符合或超过分析师预期. 中国五大国有商业银行包括工商银行( 601398.SS )( 1398.HK )、建设银行( 601939.SS )( 0939.HK )、 中国银行( 601988.SS )( 3988.HK ) 、农业银行( 601288.SS )( 1288.HK )和交通银行( 601328.SS )( 3328.HK ). 以下为路透整理的上述五大银行去年主要财务指标:(利润:亿元人民币;每股收益:元人民币) 净利润 增幅(%) 每股收益 净利差 净息差 存贷比 拨备 不良 资本 核心资本 覆盖率 贷款率 充足率 核心资本充足率 工行 2,083 26.1 0.60 2.49 2.61 63.5 266.92 0.94 13.17 10.07 建行 1,693 25.5 0.68 2.57 2.70 65.05 241.44 1.09 13.68 10.97 中行 1,242 18.8 0.44 ~ 2.12 68.77 220.75 1.00 12.97 10.07 农行 1,219 28.5 0.38 2.73 2.85 58.50 263.10 1.55 11.94 9.50 交行 507 29.95 0.82 2.49 2.59 71.94 256.37 0.86 12.44 9.27 注: --拨备覆盖率是指贷款减值准备余额除以不良贷款余额. --净利差是指生息资产平均收益率减付息负债平均付息率. --净息差也称净利息收益率,是指净利息收入除以生息资产平均余额.(完) --整理 赵红梅; 审校 乔艳红