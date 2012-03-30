〔澳洲个股〕力拓宣布加入中国铁矿石现货交易平台

路透上海3月30日电---矿商力拓(RIO.L)(RIO.AX)周五表示,该公司已经成为北京国际矿业权交易所(CBMX)推出的中国首个铁矿石现货交易平台的成员.

"我们喜见CBMX的发展,这向我们提供了新的选择,可以在合约以外向中国出售现货铁矿石."力拓铁矿石亚洲部门总裁Alan Smith在声明中称.

澳洲Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)已于本月稍早加入该平台,力拓是第二家加入的外国公司.(完)