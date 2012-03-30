《中国信用市场综述》经济或已开始筑底,中低评级债延续多市

作者 钟华

路透北京3月30日电---近期对中国经济前景的担忧,助燃投资者做多国债和金融债的热情,部分中高评级信用债收益率也重展升势.

但由此期待中国债市将迎来一波大行情或许过于乐观.有业内人士指出,无论工业企业利润同比下降,抑或制造业PMI降至低点,都可能是中国经济放缓的筑底信号.

因此,债市未来更可能呈现震荡走势,而以城投债为代表的中低评级信用债将续受青睐.

国泰君安证券研究报告显示,今年前两个月企业利润下降源于毛利率下滑,而毛利率下滑主要由于去年11-12月上升太快所致.从趋势看,毛利率和PPI走势趋同、并且在底部领先半年左右,由于PPI底部已经不远,因此去年7月的13.8%即是本轮毛利率的底部.

此前数据显示,中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降;且汇丰3月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值降至48.1的四个月低位,印证着工业扩张动力不足,整体经济仍在放缓.

国泰君安报告预期,由于毛利率已经见底,因此工业企业利润增速和收入增速一样或将会在3-4月见底,二季度以后持续回升.

而且,倘若中国经济筑底,意味着政府暂难采取降低存款基准利率等价格刺激经济举措,这也就难以支持中国利率差产品收益率出现大幅下挫.

此外,从市场交投看,本周做多利率债和看淡信用债的主力投资者主要是外资机构,中资机构参与并不多,这源于外资机构更敏感地捕捉中国企业利润的下滑数据,以及受美国和英国经济数据不乐观影响.

外资机构这一交投情绪或许会随后市可能不乐观的经济数据发布而蔓延,但上述基本面趋势可能使得债市行情更多是震荡,而非单边大幅波动.

数据显示,美国2月耐用品订单增长2.2%,逊于预估的增长3.0%;而英国3月消费者信心指数意外跌至三个月低位,进一步打击消费者协助推动英国经济复苏的期望.

**中低评级信用债延续多市**

当然,就信用市场而言,不排除个别信用主体倒在"黎明前的黑夜",爆发信用事件,增添投资者忧虑.

但随着银行信贷的不断投放,借贷利率持续走低,监管部门对融资平台信贷等风险缓释举措的发酵,都有助于降低中国信用债的违约概率.

路透周四报导,银监会最近下发有关地方融资平台贷款风险监管的征求意见稿,遵循"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的思路,以降旧控新为重点,提高现金流覆盖率,继续推进平台贷风险化解工作.

因此,以城投债为代表的,绝对收益率依然较高的低等级信用债行情仍会持续,收益率仍有一定的下降空间.

而中高评级信用债收益率已大幅下降,且与利率产品的收益率利差水平已普遍回到去年6月前,因此其收益率若下跌,幅度也不太大.

当前及未来一段时间的企业发行信用债会较多,供给面的压力会对信用债市场行情带来一定的冲击.路透数据显示,截至周五的本周信用债已经发行规模为815.15亿元人民币,较上周656亿元增长24.26%.前周为599.5亿元.

备受市场关注的信用债风险事件核心--山东海龙(000677.SZ)今日公告称,与恒天集团重组未获实质进展.其停牌逾七个月的股票今日复牌,但开盘后即告跌停.[ID:nSB1464054]

中诚信国际信用评级有限责任公司最近也将新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)AA-主体信用等级及11新中基CP001 A-1债项信用等级列入可能降级的观察名单.(完)