〔中港个股〕中信证券预计股市好于去年,新三板等成业务新增长点(更新版)

(新增更多业绩会内容、分析师观点和背景)

* 新三板、融资融券业务将成业务增长新潜力

* 预计今年中国股市将会好于去年

* 分析师们普遍看好公司业务创新前景

路透香港/北京3月30日电---靠天吃饭的中国券商正在努力丰富利润增长点,以因应恶劣的资本市场环境.中信证券(600030.SS)周五称,未来新三板业务,及旗下公司获取融资融券业务资格等都将成为公司业务增长的新潜力.

作为中国最大券商,中信证券(6030.HK)董事长王东明同日并预计,经过去年大幅下跌后,预计今年股市将逐渐走向稳定,市场状况会好于去年.

"扣除去年转让华夏基金的收入以后,按可比的业务相比(中信证券)是出现了一定程度的业绩下降...还是没有改变靠天吃饭的问题,今后还是要加强在差异化经营方面做出努力."中信证券首席财务官葛小波坦言.

对于未来业务发展,他指出,新三板市场的创立旨在满足小微企业融资需求,已在中关村试点,未来将普及到全部的开发区."我们正在培养人才...争取挖掘一些这样的企业,成为中信证券业务成长的新潜力."

此外,中信证券总经理程博明并透露,预计旗下的两家子公司--中信万通和中信金通将在第二季度获取融资融券业务的资格,成为新的业务增长点.

中信证券周五公布年报,去年实现净利润125.76亿元人民币,同比增长11.18%.此外,其与东方汇理合作方案再度发生变化,中信有望全购里昂证券.[ID:nSB1463844]

虽然去年剔除出售华夏基金因素后,中信证券净利润大幅下滑,但分析师们普遍看好公司业务创新前景.

申银万国证券最新报告指出,作为行业龙头,中信证券将受益于行业转型,维持增持评级.预计2012-2013年公司EPS为0.45元和0.55元,对应PE分别为25倍和21倍.

安信证券行业分析师杨建海亦认为,公司资本实力雄厚,受益于创新业务的预期较为强烈,同时目前股价仅对应2011年1.4倍P/B,在上市券商中估值优势明显,维持公司增持-A的投资评级和15元的目标价,对应2012年PB1.8倍.

正在筹划发行H股的海通证券股份有限公司(600837.SS)此前公布年报显示,去年实现净利润31.03亿元人民币,同比下降15.82%.[ID:nSB1436594]

**新股发行制度改革**

中国股市去年持续疲软,全年累计跌幅逾两成,令投资者失望.对于今年的市场前景,王东明预计,经过去年大幅下跌后,预计今年股市将逐渐走向稳定,市场状况会好于去年.

中国股市沪综指.SSEC今日早盘上涨0.35%,报2,259.94点;年初迄今震荡上行大约2.6%.去年全年则累计下挫21.7%.

对于备受关注的中国新股发行制度市场化改革方向,总经理程博明在香港举行的业绩记者会上称,"会积极配合中国证监会的新股发行改革,以后的审核权限可能部分会下放给协会."

他并透露,中国证监会新股发股制度改革包括从实际审核逐步变为形式审核;改变网上、网下配售比例,加大网上部分;给予主承销商增加自主配售的权力等等.

中信证券A股周五早盘收报11.64元,上涨3.1%,优于大盘0.35%的涨幅.该股过去一个月累计下跌4.3%.(完)