〔中国汇市〕人民币兑美元早盘上涨,随海外欧元走强及结汇盘较多推动

* 人民币兑美元即期周五早盘上涨

* 人民币中间价报6.2943，继续下跌

* 早盘非美货币走强,客户结汇盘较多

路透北京3月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘上涨.早盘海外市场以欧元为代表的非美货币走势较强,加之客户结汇盘较购汇盘显多,均推动人民币显强.

"上午美元指数有跌,客盘还算均衡,结汇盘会多一些,应该都是短期行为,能看到有大行帮他们砸."华南地区一银行交易员称,"整体走势还算均衡,都在6.3010到6.2980一线波动."

他并指出,即期汇价下午的走势,要视客盘情况而定;客户结汇盘较多时,自营力量也不愿留更多的美元头寸过夜,会选择出尽手头的美元头寸.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2943元,较上日的6.2932元续跌;北京时间12:53,人民币兑美元即期报6.3005元,上日收盘价为6.3060元.欧元兑美元EUR=报1.3353//1.3355美元,上日尾盘报1.3298美元

北京一国有银行交易员则指出,近期人民币与欧元等非美货币走势联动较大,随着希腊债务危机担忧的逐步缓解,短期内市场的注意力已转向欧元区外层问题,市场风险情绪缓释,风险偏好或回升.

北京时间12:53,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3085/35元,上日尾盘报6.3150元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3325/55,上日尾盘为6.3290元.

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中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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