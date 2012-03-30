〔美国个股〕高盛大宗商品交易桂冠旁落,因交易员纷纷离职

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月29日电---过去数月中,至少有20名大宗商品交易员以及几位资深人士离开了高盛(GS.N),随着这些精英人士投奔待遇更高的交易商和对冲基金,对高盛这个长期称霸华尔街的大宗商品交易之王造成了打击.
根据十几位内部人士和交易消息人士所言,这些交易员离职,折射出过去两年竞争对手银行交易员的离职潮.
人员离职是由于利润缩水以及银行业监管更加严格,这为基金和交易商带来了更大交易及赋予报酬的空间.
高盛表示员工离职不会对其大宗商品地位造成影响.
"我们没有缩减大宗商品业务.它仍是我们经营业务的核心部分,"高盛发言人称."需要填补的空缺岗位,我们会填补上."
但内部人士称其中一些人离职时由于高盛的年终奖异常的低.
本月稍早路透曾报导称,高盛将大宗商品交易营收的领头位置拱手让给了摩根大通.(完)
--编译 石冠兰; 审校 田建华
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *北京市朝阳区 19 7 3/22簿记建档 -- AAA 3/23-3/25 中信建投证券 国有资本经营管理中心 (附第5年末投资人选择权) ========================================================================================= 广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 *6.19% AA- 3/1-3/7 长