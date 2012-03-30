〔美国个股〕高盛大宗商品交易桂冠旁落,因交易员纷纷离职

路透伦敦3月29日电---过去数月中,至少有20名大宗商品交易员以及几位资深人士离开了高盛(GS.N),随着这些精英人士投奔待遇更高的交易商和对冲基金,对高盛这个长期称霸华尔街的大宗商品交易之王造成了打击.

根据十几位内部人士和交易消息人士所言,这些交易员离职,折射出过去两年竞争对手银行交易员的离职潮.

人员离职是由于利润缩水以及银行业监管更加严格,这为基金和交易商带来了更大交易及赋予报酬的空间.

高盛表示员工离职不会对其大宗商品地位造成影响.

"我们没有缩减大宗商品业务.它仍是我们经营业务的核心部分,"高盛发言人称."需要填补的空缺岗位,我们会填补上."

但内部人士称其中一些人离职时由于高盛的年终奖异常的低.

本月稍早路透曾报导称,高盛将大宗商品交易营收的领头位置拱手让给了摩根大通.(完)