朝鲜周四试射两枚短程导弹--报载

香港个股：佳兆业获知名投资者蔡志明增持股权至5.21%--联交所资料
路透香港3月1日 - 香港联交所资料显示，停牌近两年的中国房地产商--佳兆业集团近期获香港知名投资者蔡志明增持股权至5.21%，涉资约5亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月30日电---韩国媒体周五引述韩国军方官员报导称，朝鲜周四在西海岸发射两枚短程导弹，据信是升级导弹能力的一次试验。
此前朝鲜宣布将发射卫星，令近几周局势紧张，但地区大国正敦促朝鲜放弃这一计划，称此举将违反联合国安理会决议。
韩国《朝鲜日报》（Chosun Ilbo）援引政府官员的话称，朝鲜周四上午在西海岸发射两枚短程导弹，据信是地对舰导弹。
该报导引述的一名军方官员称：“据信，朝鲜此举是为升级导弹能力，与朝鲜发射远程导弹并无直接关系。”
韩国另一家主流媒体《中央日报》（JoongAng Ilbo）也发布了类似报导。
韩国参谋首长联席会议办公室拒绝对上述报导发表评论，称根据其政策，不能公开对涉及情报活动的事件置评。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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